Кызыл, , 10:08 — REGNUM Туристический поток в Туве за восемь месяцев 2019 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло в том числе благодаря учёту в качестве туристов монгольских граждан.

Река Малый Енисей. Тува Валерий Иргит

Как сообщает «ТуваОнлайн», иностранных туристов в общем потоке насчитали 7% или 6464 человек. При этом 5370 из них являются гражданами Монголии. Ещё 17,5% или 15 455 человек составляют туристы из других субъектов России. Все остальные отнесены к внутреннему турпотоку.

При этом число организованных туристов в два раза меньше. По данным МЧС республики, за восемь месяцев зарегистрирована 31 тургруппа на 311 человек, тогда как в прошлом году было 19 групп на 656 человек.

«Количество людей выше в 2 раза за счет проведения в 2018 г. республиканской туриады среди учащихся, которая не была проведена в 2019 г. в соответствии со постановлением ПРТ о введении противопожарного режима», — сообщает портал.

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