Ульяновск, , 10:04 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ряд решений для развития туристической индустрии Приволжского федерального округа. В частности, он выступил за возмещение затрат регионам на приобретение или строительство новых пассажирских судов, поддержку созданных менее десяти лет назад национальных парков, а также предложил включить в единый маршрут все туристические точки в регионах Поволжья, связанные с наследием советского периода. Эти предложения были озвучены на Совете Приволжского федерального округа по туризму с участием полпреда Игоря Комарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Заседание открыл Игорь Комаров, рассказав об утверждении национальной Стратегии развития туризма до 2035 года и необходимости развития в ПФО инфраструктуры речного транспорта. По его словам, «наличие единой судоходной системы, стержнем которой выступает бассейн реки Волги, создает необходимые предпосылки для реализации крупного туристического межрегионального проекта «Великий Волжский путь», который «позволит дать гостям Приволжского федерального округа максимально полное представление о его природе, архитектуре, культуре и истории».

В продолжении вопроса о реализации проекта «Великий Волжский путь», губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил соединить в единый маршрут все туристические точки в регионах Поволжья, связанные с наследием советского периода, а также включить проекты «Великий Волжский путь» и «Красный маршрут» в план мероприятий по реализации Стратегии-2035 года, работу над которым ведет сейчас Минэкономразвития России. Также Сергей Морозов обозначил необходимость сформировать меры поддержки со стороны государства для национальных парков, созданных менее десяти лет назад.

Ульяновский губернатор напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно подчёркивал актуальность проблемы развития судоходства по внутренним водным маршрутам на территории стран. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поставлена задача вдвое нарастить объём поставки туристических услуг.

«Реализуя этот проект, мы преследуем не только социокультурные цели, направленные на формирование региональной идентичности, международной интеграции, но и экономические, связанные с увеличением вклада туристических услуг в ВРП, — сказал Сергей Морозов, отметив, что в прошлом году в регионе число туристов выросло на 10,5%, а объём оказанных услуг достиг 2 млрд рублей. — И для развития системы речного транспорта в ПФО необходима проработка комплексных мер поддержки, которые могли бы осуществляться на общегосударственном уровне».

Губернатор высказал необходимость обеспечения системных мер для создания инфраструктуры на речном транспорте в целях развития круизного туризма на общегосударственном уровне. И особо подчеркнул роль межрегиональных туристических проектов, отметив, что «стратегической целью Ульяновской области является увеличение туристического потока к 2030 году до 2 млн человек при совокупном объеме оказанных туристских услуг более 5 млрд рублей».

«В качестве ключевой инициативы, которая поможет нам решить задачу увеличения турпотока, мы видим проект «Большой советский путь». Именно он является для нас основным при развитии межрегионального туристического проекта «Красный маршрут». Проект включает в себя не только реконструкцию Ленинского мемориального центра и других объектов, но и открытие передового в идеологическом и технологическом плане музейного комплекса, который расскажет гостям региона о великом советском наследии», — сказал Сергей Морозов.

Отметим, Ульяновская область принимает активное участие в развитии судоходства на Волге: средняя продолжительность навигации в составляет около 195−200 суток в год. В 2018 году совершено порядка 500 прогулочных и экскурсионных рейсов, услугами речного порта воспользовались более 30 тыс. пассажиров. Ульяновская область также участвует в реализации таких крупных межрегиональных проектов, как «Великий Волжский путь» и «Красный маршрут», в регионе создан национальный парк «Сенгилеевские горы» и «Геопарк «Ундория» со статусом памятника ЮНЕСКО.

По итогам обсуждения участники заседания решили рекомендовать правительству России рассмотреть вопрос о включении проекта «Великий Волжский путь» в качестве одного из приоритетных в план мероприятий по реализации Стратегии-2035 и концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года. Также участники выступили за оказание мер поддержки на разных этапах строительства судов и внесение изменений в «Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию» в части увеличения с 15% до 50% размера субсидии в случае приобретения нового пассажирского судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 2016 году регионы Поволжья подписали соглашение о создании нового туристического маршрута «Великий Волжский путь», который объединяет все 14 регионов округа Поволжья. Власти Татарии на форуме в Севастополе в ноябре 2017 года заявляли, что поездки по двум маршрутам проекта уже могут заказать туристы. Тогда в продажу вышли туры «Казань — Чебоксары — Йошкар-Ола» и «Казань-Самара-Ульяновск». Планировалось, что еще 15 маршрутов проработают и запустят в 2018 году.

Напомним, туристский поток в регионы Приволжского федерального округа в 2018 году составил 14,2 млн человек, в том числе 765 тыс. иностранных гостей. По сравнению с 2015 годом турпоток увеличился на 31,7%. В Поволжье в сфере туризма заняты около 170 тыс. человек.