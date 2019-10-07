Киев, , 09:59 — REGNUM На Украине сегодня, 7 октября, эксперты обсуждают информацию о том, что министр энергетики США Рик Перри призывал президента Владимира Зеленского к радикальным изменениям в энергетической отрасли, в частности, в госкомпании «Нафтогаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне издание Politicoсо ссылкой на свои источники сообщило о признаках того, что Перри более глубоко вовлечен, чем это было известно ранее, в усилия по оказанию давления на официальный Киев. Так. министр настаивал на том, чтобы украинская госкомпания «Нафтогаз» расширила свой наблюдательный совет, включив в него американцев.

Украинский эксперт, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что «Нафтогаз Украины» и его глава Андрей Коболев по сути стали частью «Украинагейта», который разворачивается в США и может повлиять на результаты выборов американского президента.

«Официальные лица США подтверждают, что США пытались получить влияние на работу компании «Нафтогаз». Это означает коррупцию вокруг «Нафтогаза» и главы компании Коболева. Поэтому де-факто Украина имеет дело с «Нафтогазгейтом»», — констатитуре специалист.

Корольчук утверждает, что попытки США влиять на работу «Нафтогаза» связаны с желанием получить контроль по трем направлениям — участие в транзите российского газа, добыча газа на Украине и продажа российского газа на Украине и в ЕС. Участие представителей США в наблюдательном совете должно было гарантировать поддержку интересов США в газовой сфере Украины. По его словам, в этом смысле Коболев устраивал США, поскольку он поддерживал намерения США и выступал фактическим лоббистом их интересов в Украине.

«Именно поэтому в окружении Зеленского решили не трогать Коболева, который является одним из самых негативных представителей предыдущей власти. Несмотря на то, что именно «Нафтогаз» и Коболев лоббировали завышенные тарифы на газ для населения. Несмотря на то, что Нафтогаз и Коболева провалили план по увеличению добычи газа и не за назначение использовали средства, которые были направлены на такую программу», — заявил эксперт.

Он считает, что «Нафтогазгейт» — это последний гвоздь в независимость «Нафтогаза», которая за последние годы была разбазарена нынешним руководством госкомпании.

«Сегодня «Нафтогазом» крутят все как хотят. Компании ЕС — зарабатывают на Украине, перепродавая реверсом российский газ. США — используют «Нафтогаз» и Коболева как таран «Северного потока-2» и немецко-российского газового партнерства. И только официальный владелец «Нафтогаза», которым является правительство Украины и государство Украина, пассивно наблюдает как ее нефтегазовую отрасль разрывают на куски», — резюмировал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

ИА REGNUM напоминает — 10 сентября стало известно, что министерство энергетики США направляет на Украину делегацию экспертов, которые помогут Киеву в решении критических потребностей во время зимнего отопительного сезона2019−2020 годов. Как подчеркнуло посольство США на Украине, делегация направлена по просьбе администрации Зеленского.

«Команда будет способствовать обеспечению… необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России», — говорилось в официальном сообщении.

Однако с тех пор никакой открытой информации о работе американских экспертов по энергетике на Украине обнародовано не было.