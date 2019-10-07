Сеул, , 10:01 — REGNUM В период с 8 по 10 октября на Бали состоятся 10-е переговоры по заключению соглашения о создании Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) между представителями Южной Кореи и Индонезии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, в рамках встречи стороны намерены обсудить ключевые вопросы, в том числе товары, услуги, инвестиции и критерии определения страны происхождения товаров.

Известно, что представители двух стран приняли решение о возобновлении переговоров в феврале текущего года.

«Мы намерены увеличить экспорт нашей продукции в Индонезию — страну, обладающую потенциалом и имеющую огромный рынок. Посредством данного соглашения мы намерены диверсифицировать рынок и увеличить экспорт», — отметили в министерстве.