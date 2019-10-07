Оренбург, , 09:53 — REGNUM В Оренбурге Госавтоинспекция с начала 2019 года выдала мэрии 312 предписаний с требованием устранить недостатки, допущенные при ремонте улиц в рамках нацпроекта о безопасных и качественных дорогах. Однако до сих пор нарушения не устранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении виновных должностных лиц составлены протоколы по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

По данным прокуратуры, чиновники несвоевременно рассчитываются с подрядчиками по муниципальным контрактам. Установлены факты волокиты и несвоевременной приемки выполненных работ.

Надзорное ведомство заявило о случаях, когда в объемы работ 2019 года попали те участки трасс, которые были отремонтированы в 2016—2017 годах и еще находятся на гарантии. Это свидетельствует о неэффективных тратах из бюджета.

Прокуратура направила в адрес главы областного центра предписание с требованием устранить нарушения, допущенные при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и наказать виновных.