Ижевск, , 09:53 — REGNUM В Удмуртии с 7 октября прекращается действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Удмуртии.

Документ подписан главой региона Александром Бречаловым.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС был введен по просьбе минсельхоза республики с 15 августа в связи с опасным агрометеорологическим явлением — переувлажнением почв. От переувлажнения почвы в середине августа пострадали 736 сельхозтоваропроизводителей республики, из них 281 сельскохозяйственное предприятие и 455 крестьянских (фермерских) хозяйств. Недобор зерна из-за холодного и дождливого лета составил более 100 тыс. тонн. Ущерб оценивается в 738 млн рублей. При этом аграриям компенсируют лишь около 27% от общей суммы ущерба, поскольку в Минсельхозе России подтвердили ущерб на 420 млн рублей, а возмещению подлежит только 50% этой суммы.