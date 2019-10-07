Москва, , 09:44 — REGNUM Ряд стран ОПЕК+ пообещали усилить сокращение добычи нефти для выполнения взятых на себя обязательств, в связи с чем уровень исполнения соглашения о сокращении добычи будет увеличиваться по сравнению со 136% в августе. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо во время Российской энергетической недели.

Баркиндо выразил уверенность, что уровень исполнения соглашения превысит 136% до конца года, такая договоренность была достигнута на встрече в Абу-Даби. Он пояснил, что перевыполнение сделки происходит за счет некоторых стран, хотя есть и те, кто недовыполняет квоты.

«Но мы получили от них заверения о том, что заявленные уровни будут достигнуты», — сказал он в интервью ТАСС.

Заседание ОПЕК+ в столице ОАЭ Абу-Даби состоялось 12 сентября. Итогом стал перенос переговоров о дополнительном сокращении добычи на неопределенный срок, однако те страны, что недовыполняли квоты, пообещали за два месяца снизить предложение на рынке на почти 400 тыс. баррелей в сутки.

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