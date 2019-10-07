Копенгаген, , 10:04 — REGNUM Правительство Дании выступило за общеевропейскую стратегию, согласно которой к 2050 году Европа должна стать первым в мире климатически нейтральным континентом. Об этом 7 октября сообщается на портале Euronews.

В самой Дании двигатели внутреннего сгорания могут запретить к 2030 году. Это уже не первая попытка парламентариев Дании запретить «грязные» двигатели, однако ранее эти планы были заморожены, так как этот шаг нарушил бы правила ЕС. Теперь Копенгаген выступает за общеевропейскую стратегию, чтобы к 2050 году в Европейском союзе запретили двигатели внутреннего сгорания.

«Нам стоит осознать, что пора поспешить … План А заключается в том, чтобы добиться общеевропейского запрета», — сообщил министр Дании по охране окружающей среды Дэн Йоргенсен.

Напомним, ранее в Еврокомиссии не поддержали намерение Дании отказаться к 2030 году от продаж машин с ДВС. Еврокомиссар Элжбета Бенковска заявила, что предлагаемая датским правительством стратегия не может быть выполнена, так как не соответствует европейскому законодательству.

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