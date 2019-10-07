Додома, , 09:31 — REGNUM Начиная с понедельника, 7 октября, танзанийская национальная авиакомпания Air Tanzania прекратила полеты в ЮАР. Всем пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, возместят их стоимость, передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на заявление генерального директора авиакомпании.

По словам Ладислауса Матинди, авиасообщение с ЮАР приостановлено на неопределенный срок до последующего заявления авиакомпании Air Tanzania.

Напомним, что ранее министр строительства, перевозок и сообщения Танзании Исак Камвелве официально объявил о приостановке рейсов в Йоханнесбург в связи с волной насилия и атак на иностранных граждан, потрясших страну.

Кроме того, 23 августа в аэропорту Йоханнесбурга был изъят Bombadier Q220 — 300 авиакомпании «Air Tanzania» по решению Верховного суда Гуатенга. Благодаря усилиям танзанийских адвокатов борт, впоследствии, был освобождён и благополучно вернулся на родину, передает EAtv.

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