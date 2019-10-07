Москва, , 09:24 — REGNUM Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) надеется, что Россия и президент страны Владимир Путин смогут помочь урегулировать разногласия между Ираном и Саудовской Аравией, заявил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо.

По его словам, российский лидер обладает «нечто большим, чем просто политическим авторитетом не только на Ближнем Востоке, но и в глобальном масштабе».

«Мы очень рассчитываем на то, что он применит свои добрые качества и поможет примирить, сгладить различия (между Ираном и Саудовской Аравией)», — цитирует ТАСС Баркиндо.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии подверглись удару беспилотников и потеряли до 50% производственной мощности. Ответственность за эту атаку сразу взяло на себя йеменское движение хуситов «Ансар Алла».

В то же время в Вашингтоне практически сразу обвинили в нападении Иран. В настоящее время доказательства причастности Тегерана ищут саудовские и международные эксперты. МИД Ирана все обвинения в причастности к атаке отрицает.

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