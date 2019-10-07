Омск, , 09:01 — REGNUM В Омской области в течение текущей недели планируют полностью завершить уборку урожая. Как сообщили ИА REGNUM 7 октября в региональном правительстве, объём намолоченного зерна «превысил знаковую планку» в 3 млн тонн.

По состоянию на 7 октября урожай собран с 96% всей площади пашни. Такая информация прозвучала на аппаратном совещании в областном правительстве. Намолочено 3 млн 35 тысяч тонн зерна.

Омский губернатор Александр Бурков поручил областному минсельхозу держать на особом контроле отстающие хозяйства, при необходимости оказать им помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 октября омские аграрии обмолотили 1,7 млн га — 87,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области намолочено 2,8 млн тонн зерна