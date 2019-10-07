Новосибирск, , 08:59 — REGNUM Мэрия Новосибирска готова потратить почти 6 млн рублей на снос пяти зданий, расположенных в Железнодорожном районе города. Это следует из конкурсной документации, размещённой на сайте госзакупок.

Под снос должны пойти одноэтажный гаражный модуль, здание столярной мастерской, двухэтажное здание проходной, здание ремонтных мастерских площадью и здание склада по ул. Максима Горького, 10.

Срок выполнения работ подрядчиком — 35 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Начальная цена — 5,9 млн. Аукцион запланирован на 11 октября.

Заказчиком выступилдепартамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Источник финансирования — городской бюджет.