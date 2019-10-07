Москва, , 08:58 — REGNUM Отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) в России должна сопровождаться обязательным совершенствованием других режимов налогообложения, чтобы переход бизнеса на них был максимально комфортным. Такое мнение высказал президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин в письме, направленном первому вице-премьеру — министру финансов РФ Антону Силуанову.

В документе, текст которого приводит ТАСС, изложен целый ряд предложений о существенном пересмотре подходов к налогообложению и льготам для малого и среднего бизнеса в свете грядущей отмены с 2021 года ЕНВД, который очень востребован у малого бизнеса.

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Так, в частности Калинин предлагает расширить возможности применения альтернатив ЕНВД. Например, в части упрощённой системы налогообложения (УСН), по его мнению, необходимо «повысить действующий порог применения упрощенной системы налогообложения со 150 млн рублей в год до 300 млн рублей в год с сохранением действующих налоговых ставок». Также предлагается сохранить возможность применения патентной системы налогообложения в отношении всех видов деятельности, предусмотренных для ЕНВД.

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Также «Опора России» выступает за пересмотр системы льгот.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально планировалось, что ЕНВД будет действовать до 1 января 2018 года. Затем вступил в силу закон, согласно которому срок действия системы налогообложения в виде ЕНВД продлевается ещё на три года — до 1 января 2021 года.

Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, после этой даты режим единого налога на вменённый доход продлён не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.