Пекин, , 08:51 — REGNUM Пекин отчитался о росте промышленного производства в период с января по август 2019 года, сообщили в Пекинском муниципальном бюро статистики, передает 6 октября агентство Синьхуа.

С января по август добавленная стоимость промышленного производства ключевых предприятий Пекина выросла на 3% в годовом исчислении. Темпы роста в сфере высокотехнологического производства составили 5,3%, а в стратегических новых отраслях — на 4,9%, сообщили в бюро.

Вклад высокотехнологического производства в промышленной рост при этом превысил 40%. Среди ключевых секторов, производство электричества и тепла выросло на 8,5%, фармацевтическое производство — на 6,6%, автомобильное производство — на 2,1%, производство компьютеров, средств связи и электронного оборудования — на 0,6%.

Доход от бизнеса ключевых промышленных предприятий Пекина с января по август достиг 1,44 трлн юаней (около $203 млрд), что на 4% выше аналогичного периода 2018 года. Общая прибыль составила 94,18 млрд юаней, что на 14,4% ниже, в годовом исчислении.

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