Пермь, , 08:50 — REGNUM В Пермском крае компания, которая занимается разработкой и производством человекообразных роботов, получает письма от граждан с просьбами оцифровки. Такое признание сделал основатель IT-компании «Промобот» Олег Кивокурцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Вообще оцифровка личности — очень перспективное направление. Нам уже сегодня приходят письма с просьбой оцифровки, потому что люди хотят получить «цифровое бессмертие». Мы пока сомневаемся, делать такие проекты или нет, принимая во внимание этический аспект. Будем советоваться со специалистами». — сказал Кивокурцев.

Напомним, пермская компания вела секретную разработку человекообразных роботов. Модель «Алекса» была представлена весной 2019 года председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, а позднее — на выставке роботов в Сколково, чьим резидентом «Промобот» является с 2015 года. Сервисные роботы компании, заменяя труд людей, работают в 35 странах мира.

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