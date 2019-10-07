Пекин, , 08:41 — REGNUM Грузовые автомобильные перевозки в Китае продемонстрировали устойчивый рост за первые восемь месяцев 2019 года, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Автомобильные грузоперевозки увеличились на 5,8% в годовом исчислении до 26,38 млрд то в период с января по август 2019 года, сообщили в Министерстве транспорта КНР. Провинция Фуцзянь на юго-востоке Китая зафиксировала самый быстрый рост по всей Поднебесной — 12,1%. За ней расположились провинции Хэйлунцзян и Хайнань.

Перевозки по скоростным шоссе увеличились на 8,9% за указанный период. Инвестиции в основной капитал в сфере дорожного транспорта в Китае увеличились на 3,8% до 1,35 трлн юаней (около $191 млрд) в период с января по август.

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