Москва, , 08:34 — REGNUM По итогам сентября 2019 года реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке упала на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего по данным АЕБ, в России за первый осенний месяц было продано 157 129 автомобилей.

«Продажи сентября были на уровне того же месяца прошлого года, что является неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

За январь-сентябрь 2019 года продажи авто в России оказались ниже на 2% по сравнению с прошлым годом и в АЕБ считают, что такой же «слабо негативный тренд» сохранится на конец этого года. По их прогнозам, за 2019 год реализация автомобилей составит 1,76 млн единиц.

Однако в ассоциации не исключают и некий элемент неожиданности, который может быть связан с увеличением утилизационного сбора в 2020 году, которое обсуждается в правительстве.

«Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение, конечно, за счет продаж в последующий период», — добавил Шрайбер.

Напомним, Минпромторг планирует провести очередную индексацию утильсбора на легковые и коммерческие автомобили с 1 января 2020 года.

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