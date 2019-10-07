Абакан, , 08:30 — REGNUM В Хакасии продолжается уборочная кампания. Погожая погода пошла на пользу аграриям. Как сообщили ИА REGNUM 7 октября в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в целом план по уборке зерновых в регионе выполнен на 70%. Несколько сельхозпредприятий региона завершили уборку полностью.

Почти завершены работы в Аскизском (99%) и Таштыпском (97%) районах.

Зерновых в Хакасии скошено 55 240 га, намолот — 105 489 тонн, что на 35 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания продолжается и в других регионах Сибири.

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