В связи со скандальным закрытием родильного отделения городской больницы в Новоалтайске засуженный врач России, отличник здравоохранения и хирург высшей категории Александр Шихов, десять лет отработавший главным врачом Центральной городской больницы Новоалтайска, заявил, что губернатора Алтайского края Виктора Томенко неправильно информировали по поводу статуса данного медицинского учреждения и что закрытие роддома может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом он с употреблением «матерного» слова рассказал в интервью, которое на своей странице в ОК опубликовали «Коммунисты Новоалтайска».
Новоалтайск, Алтайский край, 7 октября 2019, 08:29 — REGNUM »Новоалтайский роддом является межрайонным, он обслуживает не 70, а 250 тысяч населения. Это 70 тысяч жителей Новоалтайска, 55 тысяч — Тальменкого района, 50 тысяч — Первомайского и более 20 — Косихинского района. Кроме того, мы обслуживаем посёлок Сибирский. Так что территория обслуживания роддома больше многих европейских государств», — пояснил эксперт.
По его оценке, Виктору Томенко необходимо решить образовавшуюся проблему потому, что он единственное лицо, которое несёт ответственность перед президентом за демографические показатели.
Он полагает, что если уж и сокращать, то начать нужно с одного из самых слабых роддомов Барнаула, и по примеру перевода глазного отделения одной из больниц в Новоалтайск, перевести в новоалтайский роддом барнаульских специалистов.
«Построенный в Барнауле на федеральные деньги перинатальный центр ДАР — это, конечно, хорошо, ни никто не говорит. Но кроме него в Барнауле находится ещё несколько роддомов. Но сокращают именно наш, расположенный на другом берегу Оби, хотя у нас и техника, и специалисты не хуже. Но наш роддом по площадям, по санитарным нормам, по кубатуре воздуха на одну беременную в разы больше, чем в Барнауле. Так вы закройте один в Барнауле и переведите в Новоалтайск», — предложил бывший главврач новоалтайской городской больницы Александр Шихов.
В целом же, что касается происходящих в последние годы изменений в здравоохранении, он не смог сдержать «мата».
»Я не употребляю в своей речи нецензурную лексику, но сейчас произнесу слово, которое считаю матерным — оптимизация. С её приходом у нас закрылся взрослый филиал в седьмом микрорайоне. Кому мешала библиотека — единственная в крае медицинская библиотека на 70 тысяч томов, собранных за 44 года где были все книги и журналы, которые выходили ежегодно? Единственный был в больнице музей истории медицины. Закрыты круглосуточные койки кожного и лор-отделений, закрыто отделение переливания крови и много чего ещё. Сейчас в нашей больнице осталась примерно одна треть от того, что было.
Он полагает, что пока не закончится оптимизация в здравоохранении и страховая медицина (где специалистов стало больше, чем врачей), больницы будут сокращаться, а больным Шихов порекомендовал беречь своё здоровье, потому, что быть больным стало очень дорого.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Новоалтайске закрывают единственный родильный дом, сообщал депутат городского собрания Дмитрий Гришин. В региональном минздраве в качестве причины такого решения указывают почти полное отсутствие специалистов, а также крайнее низкое количество родов в Новоалтайске, но сами врачи отделения говорят, что их попросту попросили уволиться.
В начале октября депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) обратился к губернатору региона Виктору Томенко с обращением, в котором просит сообщить о будущем родильного отделения Новоалтайской городской больницы и мерах, которые направлены на улучшение для жителей Алтайского края и города Новоалтайска доступа к стационарной акушерской помощи.
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