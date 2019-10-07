В связи со скандальным закрытием родильного отделения городской больницы в Новоалтайске засуженный врач России, отличник здравоохранения и хирург высшей категории Александр Шихов, десять лет отработавший главным врачом Центральной городской больницы Новоалтайска, заявил, что губернатора Алтайского края Виктора Томенко неправильно информировали по поводу статуса данного медицинского учреждения и что закрытие роддома может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом он с употреблением «матерного» слова рассказал в интервью, которое на своей странице в ОК опубликовали «Коммунисты Новоалтайска».

Новоалтайск, Алтайский край, , 08:29 — REGNUM »Новоалтайский роддом является межрайонным, он обслуживает не 70, а 250 тысяч населения. Это 70 тысяч жителей Новоалтайска, 55 тысяч — Тальменкого района, 50 тысяч — Первомайского и более 20 — Косихинского района. Кроме того, мы обслуживаем посёлок Сибирский. Так что территория обслуживания роддома больше многих европейских государств», — пояснил эксперт.

По его оценке, Виктору Томенко необходимо решить образовавшуюся проблему потому, что он единственное лицо, которое несёт ответственность перед президентом за демографические показатели.

«Представьте себе, что закрывается наш роддом на правом берегу Оби: территория в 150 километров до Бийска — столько же вверх по течению, столько же вниз по течению — останется без единого родильного дома. Теперь представьте себе ситуацию как в Тулуне (мощнейшее наводнение в иркутском городе, где разлившаяся река Ия снесла целые кварталы вместе с домами и людьми, прим. ИА REGNUM) или, допустим, завтра, баржа со щебнем влетит в новый мост и снесёт опору. Не дай Бог, конечно, но куда повезут рожениц? Где они будут рожать? Опять крайним окажется губернатор, потому что по нашему роддому ему предоставляют неверную информацию», — пояснил Александр Шихов.

Он полагает, что если уж и сокращать, то начать нужно с одного из самых слабых роддомов Барнаула, и по примеру перевода глазного отделения одной из больниц в Новоалтайск, перевести в новоалтайский роддом барнаульских специалистов.

«Построенный в Барнауле на федеральные деньги перинатальный центр ДАР — это, конечно, хорошо, ни никто не говорит. Но кроме него в Барнауле находится ещё несколько роддомов. Но сокращают именно наш, расположенный на другом берегу Оби, хотя у нас и техника, и специалисты не хуже. Но наш роддом по площадям, по санитарным нормам, по кубатуре воздуха на одну беременную в разы больше, чем в Барнауле. Так вы закройте один в Барнауле и переведите в Новоалтайск», — предложил бывший главврач новоалтайской городской больницы Александр Шихов.

В целом же, что касается происходящих в последние годы изменений в здравоохранении, он не смог сдержать «мата».

»Я не употребляю в своей речи нецензурную лексику, но сейчас произнесу слово, которое считаю матерным — оптимизация. С её приходом у нас закрылся взрослый филиал в седьмом микрорайоне. Кому мешала библиотека — единственная в крае медицинская библиотека на 70 тысяч томов, собранных за 44 года где были все книги и журналы, которые выходили ежегодно? Единственный был в больнице музей истории медицины. Закрыты круглосуточные койки кожного и лор-отделений, закрыто отделение переливания крови и много чего ещё. Сейчас в нашей больнице осталась примерно одна треть от того, что было.

Белоярская амбулатория, где на 12 тысяч населения четыре терапевта работало, остался один. Врач общей практики. Куда мы катимся, какая электронная запись может быть к терапевту, который один на всех?». Александр Шихов Самое страшное, что уничтожено первичное звено в здравоохранении., где на 12 тысяч населения четыре терапевта работало, остался один. Врач общей практики. Куда мы катимся, какая электронная запись может быть к терапевту, который один на всех?».

Он полагает, что пока не закончится оптимизация в здравоохранении и страховая медицина (где специалистов стало больше, чем врачей), больницы будут сокращаться, а больным Шихов порекомендовал беречь своё здоровье, потому, что быть больным стало очень дорого.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Новоалтайске закрывают единственный родильный дом, сообщал депутат городского собрания Дмитрий Гришин. В региональном минздраве в качестве причины такого решения указывают почти полное отсутствие специалистов, а также крайнее низкое количество родов в Новоалтайске, но сами врачи отделения говорят, что их попросту попросили уволиться.

В начале октября депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) обратился к губернатору региона Виктору Томенко с обращением, в котором просит сообщить о будущем родильного отделения Новоалтайской городской больницы и мерах, которые направлены на улучшение для жителей Алтайского края и города Новоалтайска доступа к стационарной акушерской помощи.

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