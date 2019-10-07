Сан-Франциско, США, , 08:35 — REGNUM Комплексное предложение по совершенствованию системы безопасности и профильного регулирования в целом готовит Сбербанк после попытки хищения данных клиентов. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс».

Греф Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, банк работает надо комплексной программой, которая будет актуальна не только для самого Сбербанка. Речь идет о проблеме, которая понятна и универсальна для всех. Сбербанк готовит предложение по улучшению регулирования и так далее, добавил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о попытке одного из сотрудников Сбербанка похитить данные о клиентах. С ним уже работают правоохранители. Также Греф рассказал, что сотрудники банка не звонят клиентам сами и не запрашивают какие-либо данные. Если такое происходит, значит, клиент имеет дело с мошенником.

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