Казань, , 08:17 — REGNUM Арбитраж Татарии рассмотрел иск зампрокурора Ульяновской области в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства водных ресурсов к федеральному государственному учреждению по водному хозяйству «Средволгаводхоз» и ЗАО «Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой». Решением суда было признано недействительным допсоглашение к контракту. С ответчиков взыскали пени за просрочку исполнения обязательств по контракту. Спор касался сроков берегоукрепления Куйбышевского водохранилища у населённого пункта Ундоры Ульяновской области. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В июне 2016 года по итогам конкурса победителем стала компания «Гидроспецстрой» из Казани, с которой в августе ФГУ «Средволгаводхоз» подписало договор №24 на «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Ундоры Ульяновской области». Цена контракта составила 177 599 840 рублей. Работы должны были завершить до 30 ноября 2018 года. В декабре 2018 года в договор внесли изменение, продлив срок до 30 ноября 2019 года.

«По мнению прокурора, данное дополнительное соглашение к контракту является незаконным. Прокурор считает, что заключив 30.12.2018 года дополнительное соглашение №5 к гражданско-правовому договору №24 от 17.08.2016 года, ФГУ «Средволгаводхоз» и АО КСУ «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» изменили сроки исполнения контракта, что запрещено ч. 1 ст. 95 Закона No44-ФЗ», — отмечается в материалах дела.

Суд согласился с позицией прокурора, признав допсоглашение недействительным. Также с ответчиков взыскали «пени за просрочку исполнения обязательств по контракту за период с 01.12.2018 по 05.09.2019 года в сумме 1 754 653 рублей 80 копеек» и «пени за просрочку исполнения обязательств по контракту, начисленную на сумму неисполненных обязательств, исходя из 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ, за период с 06.09.2019 года до момента исполнения обязательств по контракту или до момента расторжения контракта».

Напомним, Куйбышевское водохранилище является одним из крупнейших в европейской части страны. Водный объект раскинулся на территории не только Ульяновской области, но и Самарской области, Татарии, Чувашии, Марий Эл. При этом на Татарию приходится почти 51% площади.

В 2019 году в Самарской области на проектирование и берегоукрепление запланировали потратить 6,7 млн рублей. Работы будут профинансированы по программе «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области».