Ульяновск, , 08:14 — REGNUM В Ульяновской области для пенсионеров организуют образовательный проект, направленный на открытие своего бизнеса. Цель программы — «превратить хобби и профессию» в бизнес, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

29 октября в области запускают образовательный проект «Серебряный бизнес», который будет реализован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его участники — люди старшего возраста, которым дадут основы создания бизнеса, ведения своего дела, использования инструментов цифровой среды и электронной коммерции. Отмечается, что пенсионерам помогут разработать свой «собственный проект, предусмотреть риски и расписать бизнес».

Председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов заявляет, что главное — «дать возможность людям «серебряного возраста» реализовать себя, помочь превратить хобби и свою профессию в настоящий бизнес и научить зарабатывать на этом».

Первый курс рассчитан на 60 человек и будет бесплатно проходить чуть более двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года губернатор Сергей Морозов, отчитываясь перед депутатами, заявил об усилении работы с пожилыми гражданами и формировании в регионе «серебряного правительства», а в составе министерства семьи — департамента повышения качества жизни населения. Всего в регионе проживают более 300 тыс. граждан старшего поколения, из них более 5 тыс. — долгожители. Для продления активного долголетия реализуется проект «Академия социальной активности».

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