Пекин, , 08:12 — REGNUM Инфраструктурные инвестиции Китая выросли на 4,2% в годовом исчислении за первые восемь месяцев 2019 года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 6 октября агентство Синьхуа.

Рост составил 0,4 процентного пункта относительно периода с января по июль, сообщили в бюро. Инвестиции в защиту экологии и восстановление окружающей среды выросли на 42,2% в годовом исчислении, что на 7,3 процентного пункта выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Инвестиции в дорожный транспорт и железнодорожный транспорт увеличились на 7,7% и 11% в годовом исчислении соответственно. За аналогичный период инвестиции в социальный сектор, включая образование, культуру, спорт и развлечения выросли на 13,8%.

Читайте развитие сюжета: Грузовые автоперевозки в Китае выросли на 5,8% с января по август 2019 года