Оренбург, , 08:44 — REGNUM В Оренбургской области за последние три значительно снизилось количество нарушений антимонопольного законодательства чиновниками. Между тем, статистка свидетельствует, что наибольшее количество нарушений антимонопольного законодательства по-прежнему наблюдается со стороны органов власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по региону.

Если в 2017 году числилось 74 нарушения, допущенных чиновниками, то в 2018 году — уже 51. Сокращение составило 31%. За девять месяцев 2019 года отмечено 20 нарушений антимонопольного законодательства, спад — 73%.

В УФАС отмечают, что положительная динамика — это результат работы, направленной на профилактику и предупреждение нарушений.

Несмотря на значительное сокращение, количество нарушений чиновниками продолжает оставаться самым многочисленным. Так, ведомство выдало 31 предупреждение, из которого 18 — органам местного самоуправления, 13 — хозяйствующим субъектам.