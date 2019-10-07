Шэньчжэнь, Китай, , 08:08 — REGNUM В городе Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун с 14 по 17 октября пройдет Китайская морская экономическая выставка 2019, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Китайские экономические лидеры в области морской экономики вроде Китайский национальной оффшорной нефтяной корпорации и Китайской государственной судостроительной корпорации присоединятся к мировым гигантам вроде Royal Dutch Shell, Siemens и ABB на выставке.

По меньшей мере 420 фирм и организаций из 30 сегментов морской индустрии подтвердили свое участие в предстоящем мероприятии, которое, как ожидается, продемонстрирует достижения Китая в области морской экономики.

Спонсорами мероприятия стали Министерство природных ресурсов и провинциальное правительство Гуадуна. Морская экономика Китая, как утверждает официальная статистика, стабильно растет последние годы. В 2018 году производство в этом секторе превысило 8 трлн юаней около ($1,1 трлн), что на 6,4% выше в годовом исчислении.