Тайбэй, , 08:01 — REGNUM Уровень инфляции на Тайване продолжит рост в сентябре 2019 года по мере того, как индекс розничных цен (CPI) острова вырос на 0,43% в годовом исчислении, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Власти связывают рост цен на фрукты и овощи с мощными ливнями, которые принес тайфун «Лекима» в августе 2019 года. Цены на фрукты в сентябре выросли на 7,34% в годовом исчислении, а на овощи — на 2,37% относительно сентября 2018 года. Относительно августа CPI в сентябре 2019 года вырос на 0,17%.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт Тайваня в августе 2019 года вырос на 2,6% в годовом исчислении, достигнув отметки $29 млрд.

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