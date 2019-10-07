Владивосток, , 07:59 — REGNUM В России с 7 по 11 октября пройдут первые крабовые аукционы. Росрыболовство распределит 41 квоту на добычу крабов на Дальнем Востоке, а 14−15 октября — в Северном бассейне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вылов краба

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Оператором электронной площадки выступает «Российский аукционный дом». По информации Росрыболовства, доходы от аукциона в федеральный бюджет составят более 125,5 млрд рублей.

Квота будет закреплена за победителем аукциона 15 лет. Добыча будет доступна с 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году прошла реформа распределение квот в крабовой отрасли. По расчётам правительства, она принесёт 50 млрд рублей в обновление основных фондов в этой сфере.

1 мая президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ №86, который предусматривает распределение 50% квот путём проведения аукционов, а не как это было всегда по историческому принципу.

Победитель аукциона должен построить для рыбопромышленной отрасли соответствующие объекты, которые утвердит правительство РФ.