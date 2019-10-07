Пекин, , 07:53 — REGNUM Китайский производитель внедорожников Great Wall Motor Co. Ltd. отзовет 62 655 автомобилей в связи с дефектом зеркал заднего вида, сообщает агентство Синьхуа.

HAVAL H2s Navigator84

Отзыв, который начнется 15 декабря, коснется автомобилей модели HAVAL H2s, произведенных с 4 ноября 2016 года по 11 октября 2017 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР. Замена дефектных комплектующих будет осуществляться бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, американский автопроизводитель General Motors отзывает с рынка США более 3,5 млн автомобилей из-за неисправности тормозной системы.

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