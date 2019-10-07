Москва, , 07:58 — REGNUM Какие товары в уходящем году пользовались наибольшим спросом в российском сегменте интернета и каков средний чек покупок сообщает платформа фискальных данных «Такском».

Бытовая техника и электроника (смартфоны, планшеты) лидируют в рейтинге самых продаваемых товаров в российском интернете. Средний чек таких покупок составляет 8,4 тыс. рублей.

Вторая по популярности позиция товаров — одежда, обувь, аксессуары. Средняя цена разовой покупки — 4,3 тыс. рублей.

Далее идут парфюмерия и косметика — 4,8 тыс. руб., продукты питания и еда — 4,2 тыс. руб., товары для ремонта и дома — 10,8 тыс. руб., автозапчасти — 3,7 тыс. руб., книги 1,2 тыс. руб., лекарства — 3,3 тыс. руб.

Общий средний чек по всем покупкам составляет 5,1 тыс. руб. В течение года продажи через интернет в России выросли на 5%.

Напомним, 25 сентября в интервью ИА REGNUM руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов рассказал, что московский рынок онлайн-торговли крупнейший в России и занимает около четверти всех продаж.

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