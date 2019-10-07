Пекин, , 07:48 — REGNUM Валютные резервы Китая достигли $3,0924 трлн в конце сентября 2019 года, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

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Их объем увеличился на $19,7 млрд или 0,6% с начала 2019 года, сообщили в Государственной администрации иностранной валюты КНР (SAFE). Пресс-секретарь SAFE Ван Чуньин заявил, что объем резервов зависит от целого ряда факторов, включая обменный курс валют и изменения в стоимости активов.

С начала текущего года экономика Китая, несмотря на сложную глобальную ситуацию, сохранила стабильность и стабильный рост, отметил Ван.