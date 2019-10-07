Буэнос-Айрес, , 07:20 — REGNUM Окончательное решение о приобретении российских истребителей будет принято в Аргентине после президентских выборов. Об этом рассказал журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, 7 сентября сообщает РИА Новости.

«У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно», — сказал Пунчук.

Чиновник добавил, что окончательная ясность в вопросе о сотрудничестве наступит после выборов.

Напомним, в конце августа ВВС Индии сообщили, что намерены приобрести 33 новых российских самолета. Речь идет о приобретении 21 истребителя Миг-29 и 12 самолетов Су-30 МКИ.

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