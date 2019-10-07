Кемерово, , 07:05 — REGNUM В Кемеровской области сотрудники таможни пресекли ввоз в страну 60 мягких игрушечных мышей, сообщает Сибирское таможенное управление.

Коммерческая партия товара была обнаружена в багаже одного из пассажиров авиарейса Бангкок — Кемерово. Мужчина вёз в Кузбасс 60 игрушечных мышей, восемь упаковок сетки со стразами, 11 упаковок со стразами, десять упаковок с бусинами, парики из пайеток и тканевую тесьму с бахромой. Общий вес продукции составил более 25 кг, документы отсутствовали.

Турист заявил, что всё это якобы предназначено для подарков родственникам на Новый год и для изготовления карнавальных костюмов для членов семьи.

Однако сотрудники таможни посчитали, что в данном случае «наименование, количество и характер товара не позволяет отнести его к товарам для личного пользования». Товар был изъят. В отношении туриста возбуждено дело за «недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).