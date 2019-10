Вашингтон, , 06:57 — REGNUM По количеству танков в ВС России превосходит совокупные силы всех стран НАТО. Об этом сообщает американское издание We are the Mighty.

Танк Mil.ru

По данным ресурса Global Firepower, России имеет в свое распоряжении 22 тыс. единиц танков.

Совокупная танковая мощь стран НАТО составляет только 18 тыс. таков. При этом среди европейских стран входящих в альянс самая большая танковая армия у Турции — 3,2 тыс. единиц.

Напомним, по данным ресурса Sina.com китайские эксперты высоко оценивают достоинства нового танка Т-14 («Армата»).

