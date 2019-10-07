Биробиджан, , 07:03 — REGNUM Предельная цена на уголь поднялась в Еврейской автономной области в самом начале отопительного сезона. До этого подорожание угля произошло в августе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Постановлением правительства области цена на уголь утверждена в размере 4 162 рубля за тонну, это на 60 рублей выше цены, установленной в конце августа. Цена, установленная в августе, на 332 рубля была больше прошлогодней цены на «чёрное золото».

Цена дров при этом не изменилась и составляет 2 491 руб. за кубометр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации из средств федерального бюджета выделило Еврейской автономной области 1 млрд рублей для прохождения отопительного сезона.