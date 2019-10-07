Владивосток, , 07:00 — REGNUM Акционерные общества «Корпорация развития Дальнего Востока» и «Корпорация развития Приморского края» учредили новую организационную структуру, которая будет управлять территориями опережающего развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новая структура получила название «Управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития Приморского края». Под своё управление новая структура получила ТОРы «Михайловский», «Нефтехимический», «Большой Камень» и «Надеждинская», кроме того, компания будет курировать резидентов свободного порта Владивосток.

Как сообщает КРДВ, сегодня на территории Приморья свою деятельность ведут 1 401 резидент ТОР и СПВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках развития ТОР и СПВ планируется серьёзное расширение пунктов пропуска, работающих с электронными визами на Дальнем Востоке.