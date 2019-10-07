Иркутск, , 05:11 — REGNUM Роспотребнадзор обнаружил повышенное содержание опасных веществ в пробах почвы, воздуха и воды рядом с «Усольехимпромом». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полученные тревожные данные результатов проб будут направлены в Правительство РФ, МЧС, Счётную палату, ФСБ, Минприроды, Росреестр и иные органы власти.

Также, в сообщении ведомства говорится, что Роспотребнадзор планируют проводить дальнейшие исследования вблизи «Усольехимпрома».

Напомним, на ликвидацию токсичных отходов «Усольехимпрому» из федерального бюджета будет выделено 1,7 млрд руб.

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