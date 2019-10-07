Якутск, , 04:53 — REGNUM В федеральном бюджете на 2020 год будут предусмотрены средства на строительство второй очереди онкологического диспансера в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Якутии Айсен Николаев, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвящённых бюджету, внёс предложение о софинансирование строительства республиканского онкологического диспансера.

Николаев сказал, что проект прошёл госэкспертизу, готовность объекта составляет более 10%.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу:

«Проектно-сметная документация объекта готова. В республике уже начали строительство. Надо профинансировать, чтоб завершить стройку».

Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев в 2018 году говорил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости помочь республике в строительстве онкодиспансера.