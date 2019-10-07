Нижний Новгород, , 03:32 — REGNUM Нижегородский арбитраж отказал бывшему акционеру ПАО «НДБ-банк» во взыскании убытков с главы правления и депутата Заксобрания Александра Шаронова. Сумма претензий была небольшой — 2,45 млн рублей. Полное решение пока не изготовлено и подробности спора неизвестны, а вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в июле 2019 года компанией Clairmont Holdings Limited, у которой до 2018 года было порядка 3% акций в банке. Ответчиком выступил глава правления и крупный акционер банка, который также имеет мандат депутата. Известно, что в деле фигурировали некие штрафные санкции, вменённые «в соответствии с решениями (постановлениями) Банка России по делам об административных правонарушениях ТУ-22-ЮЛ-18−14 519; ТУ-22-ЮЛ-18−14 517; ТУ-22-ЮЛ-18−14 516; ТУ-22-ЮЛ-18−15 833».

В марте 2019 года той же компании с Кипра было отказано в удовлетворении иска к Главному управлению Волго-Вятского Банка России. «НДБ-Банк» проходил в деле третьим лицом. Речь шла о позиции управления по жалобе экс-акционера. Последний считал, что в действиях руководства банка был состав административного правонарушения. Истец заявил, что не были должным образом раскрыты изменения положения о комитете по вознаграждениям Совета директоров, об оплате труда членов единоличного и коллегиального исполнительных органов, изменения в стратегию управления рисками и капиталами. Суд с доводами не согласился, отметив, что законом не установлена обязанность сообщать об изменениях во внутренних документах.

Напомним, ПАО «НДБ-банк» учреждено в июле 1992 года. Уставный капитал — 101 600 200 рублей. Шаронов также владеет в банке долей 29,25%. Ещё 20,69% в банке принадлежит ООО «Регион», где Александр Шаронов имеет 99%, а 1% — доля его сына.