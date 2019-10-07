Москва, , 02:01 — REGNUM Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Вслед за Москвой, занимающей лидирующую позицию рейтинга с показателем 96,9 рублей в месяц, идут Южно-Сахалинск (90,6), Салехард (88,0), Сургут (75,8) и Ханты-Мансийск (71,6). В десятку городов входят также Магадан, Санкт-Петербург, Тюмень Нижневартовск и Петропавловск-Камчатский.

Составители рейтинга рассчитали также отношение зарплаты к стоимости потребительской корзины.