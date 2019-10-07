Ереван, , 00:27 — REGNUM Беспрецедентным концертом на площади Республики в Ереване был дан старт Всемирному форуму информационных технологий (WCIT 2019).

Специально для мероприятия по инициативе художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна был создан Всемирный оркестр WCIT, состоящий из 75 иностранных и 30 армянских музыкантов из 14 стран.

В частности, в ходе концерта оркестр WCIT исполнил музыку, созданную искусственным интеллектом за несколько минут до исполнения. Музыканты получили ноты на планшетах и исполнили музыку, которую раньше никогда не исполняли. Как было объявлено, симфонический оркестр впервые в мире исполнил музыку, написанную искусственным интеллектом.

На концерте выступил также всемирно известный DJ Армин ван Бюрен.

Уже 7 октября с приветственными речами на открытии WCIT 2019 выступят премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Всемирного альянса информационных технологий и услуг Ивон Чу и председатель Союза предприятий передовых технологий Александр Есаян. В этом году тема Всемирной IT-конференции WCIT — «Сила децентрализации. ожидания и опасность».

В ходе конференции будет подробно обсуждаться, как информационные и коммуникационные технологии как в позитивном, так и в негативном плане трансформируют нашу жизнь, какое влияние оказывают на прибыль и благополучие, безопасность, демократию и гуманизм.

На ереванском форуме ожидается более 2 тысяч участников из 70 стран. Правительство Армении провозгласило информационные технологии стратегическим направлением развития экономики. Законодательство страны обеспечивает благоприятные условия для прямых иностранных инвестиций в сферу ИТ.

В Армении насчитывается около 900 компаний, включая получившие мировое признание PicsArt, Softconstruct, Renderforest, Joomag.