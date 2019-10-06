Тюмень, , 18:44 — REGNUM Тюменский нефтеперерабатывающий Антипинский завод подал в Арбитражный суд Тюменской области иск к ООО «Нео-Ком». Сумма претензий составляет 20,368 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Из открытых источников известно, что владельцем ООО «Нео-Ком» является бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, руководит ООО его сын Алексей Лисовиченко.

Тюменское ООО «Нео-Ком» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей состоит из 7 сотрудников. Занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Организация является убыточной — чистые активы за 2018 год показывают минус 165 млн рублей.

Напомним, Геннадий Лисовиченко на данный момент находится в международном розыске. Его обвиняют совместно с бывшим совладельцем Антипинского НПЗ Дмитрием Мазуровым в ущербе предприятию на сумму 470 млн рублей. Также Лисовиченко подозревается в продаже железнодорожного пути наливной станции нефтепродуктов на 18 млн рублей меньше реальной стоимости.

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