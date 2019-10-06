Йошкар-Ола, , 16:00 — REGNUM На реализацию региональных программ в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Марий Эл в период с 2019 до 2024 года направят 12 млрд рублей за счет всех источников финансирования. Об этом стало известно в ходе совещания руководителей медицинских организаций республики, представителей территориального фонда ОМС и страховых медицинских организаций региона, сообщили ИА REGNUM в минздраве Марий Эл.

Объем средств, направленный на развитие здравоохранения в регионе только в этом году, составит 1,839 млрд рублей, уточнила начальник отдела экономики и планирования здравоохранения республиканского минздрава Нелли Русинова.

Как сообщало ИА REGNUM, республика планировала принять участие в реализации 56 региональных программ в рамках нацпроектов. Всего до 2024 года региона планирует привлечь на эти цели финансирование в общем объеме 54 млрд рублей, что глава Марий Эл Александр Евстифеев назвал «колоссальными средствами». Сумма финансирования проектов за счет средств федерального бюджета составит 41,1 млрд рублей. По состоянию на 1 сентября освоено 2,4 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов или 40,5% от общего объема финансирования, планируемого в 2019 году.