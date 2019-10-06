Воткинск, Удмуртия, , 15:33 — REGNUM В Удмуртии на базе Воткинской городской больницы №1 формируется первый в республике центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории региона должно появиться семь таких учреждений, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

ЦАОП в Воткинске до настоящего момента получил всю необходимую разрешительную документацию на соответствие нормам предоставления медицинских услуг и в ближайшее время начнет функционировать в полном объеме.

Здесь был проведен ремонт, а также закуплено необходимое оборудование: цифровой маммограф, видеоэндоскопическая стойка, видеоколоноскоп, видеогастроскоп, а также ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов. Персонал получил необходимый инструктаж для работы с высокотехнологичным оборудованием.

«В рамках федерального проекта в Удмуртии открываются современные центры амбулаторной помощи, создаются новые учебные программы, будет расширена система повышения квалификации, использованы IT-разработки для внедрения новых образовательных технологий в онкологии, поставляется оборудование», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он добавил, что вся система будет работать в едином информационном контуре, что позволит оценить всю картину и при необходимости быстро внести коррективы.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного внештатного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, сеть ЦАОП создается по всей стране. Ихразвитие позволит получить точную статистику об онкобольных в России. Создание ЦАОП позволит приблизить лечение к пациентам. В каждом округе будет несколько таких центров со специалистами и оборудованием, обслуживающих 50 тыс. человек.