Нижний Новгород, , 14:20 — REGNUM По итогам первого полугодия 2019 года в экономику моногородов Нижегородской области удалось привлечь около 13 млрд рублей инвестиций. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам главы минэкономразвития области Игоря Норенкова, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель привлечения инвестиций вырос на 12%.

«Наибольшие объемы инвестиций привлечены, конечно, в моногорода, являющиеся крупными промышленными центрами. В Выксе АО «ВМЗ» реализуется масштабный проект — развитие дивизиона нефтегазопроводных труб. В Балахне АО «Волга» создает новый полуфабрикатный цех химико-термомеханической массы для увеличения производства газетной бумаги, в Кулебаках ООО «Гранком» — производственный комплекс порошковой металлургии», — уточнил министр.

В этом году завершается программа поддержки моногородов. По поручению губернатора Глеба Никитина министерство разработало предложения к проекту Государственной программы РФ «Развитие моногородов». Помимо закрепления приоритетного участия моногородов в госпрограммах и нацпроектах, предлагаются и нефинансовые меры развития территории, в частности, обеспечение градообразующих предприятий госзаказом.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время на территории области определены 12 моногородов: Выкса, Первомайск, Кулебаки, городской округ Навашинский, Балахна, Володарск, Ворсма, Заволжье, Княгинино, Павлово, а также поселки Решетиха и Мухтолово.

С момента начала реализации программы «Комплексное развитие моногородов» в 2016 году сумма инвестиций составила 47 млрд рублей, создано 7,8 тыс. новых рабочих мест.