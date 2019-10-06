Пекин, , 14:33 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung закрывает последний завод по производству смартфонов в Китае. Об этом сообщает CNN.

Samsung остановила производство смартфонов на заводе в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. Производственные линии будут вывезены из Китая в течение нескольких месяцев. В конце 2018 года было закрыто ещё одно предприятие по сборке смартфонов Samsung в китайском городе Тяньцзинь. Таким образом, южнокорейская компания полностью прекратила производство мобильных телефонов в КНР.

«В рамках постоянных усилий по повышению эффективности нашего производства компания Samsung Electronics приняла трудное решение о прекращении деятельности завода в Хуэйчжоу», — объяснили в Samsung.

Отметим, в начале 2010-х годов смартфоны южнокорейской компании были весьма популярны в Китае. Так, в 2013 году доля Samsung на китайском рынке смартфонов составила 19%. Однако впоследствии южнокорейская компания сдала позиции под напором местных производителей, таких как Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Это привело к тому, что в 2019 году Samsung даже не вошла в десятку крупнейших поставщиков смартфонов в КНР.

На фоне снижения продаж смартфонов в Китае и роста производственных трат Samsung начала вывоз производства в другие страны. По данным исследовательской фирмы Canlys, в настоящее время большая часть производства смартфонов Samsung (около 60%) сосредоточена во Вьетнаме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2019 года доля Samsung на рынке смартфонов Китая составила 0,7%.

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