Киев, , 11:52 — REGNUM На Украине более 70% жилищного фонда не подвергалось капремонту 50 и более лет. Об этом 6 октября сообщил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт отметил, что более 90% жилищного фонда составляет постройки советского и дореволюционного периодов. Из которых в более, чем 70% застроек, капитальный ремонт не производился по 50, а то и более лет.

Скубченко отметил, что в связи со случаем обрушении дома в Дрогобыче (Львовская область), президент Украины Владимир Зеленский поручил «провести полный аудит жилого фонда страны и принять государственную программу его модернизации». Однако, как отметил эксперт, ничего из этого так и не было сделано.

«По самым скромным оценкам на модернизацию всего жилого фонда необходимо не менее 1 триллиона гривен, а всё участие государства — помощь с кредитом. И даже не на модернизацию дома, а на его энергоэффективность», — заметил Скубченко.

«Сегодня ни Минразгром, (Министерство развития общин и территорий Украины — ИА REGNUM) ни министр Бабак (Алена Бабак — министр развития общин и территорий Украины — ИА REGNUM) не знают даже, сколько в стране многоквартирных жилых домов. Не говоря уже об их техническом состоянии. И им это даже не интересно. Президент дал верное поручение, но правительству плевать и на потребности государства, и на поручения президента», — подытожил эксперт.

Напомним, в августе 2019 года в городе Дрогобыче Львовской области обрушился дом, в результате чего погибли люди.