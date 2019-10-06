Сургут, Югра, , 10:39 — REGNUM В экономической столице Югры, в Сургуте парламентарии сочли экономически нецелесообразной передачу коммунальных сетей в концессию. Об этом сообщают «Новости Югры».

Депутаты думы Сургута отклонили предложение ООО «Холдинговая компания «Вектор», которая выступала потенциальным концессионером. Так как 1,3 млрд рублей инвестиций, который планировала привлечь компания за четыре года сверх внутренних источников финансирования, город может привлечь без концессионера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте для стабильной и бесперебойной работы систем теплоснабжения необходимо отремонтировать как минимум 80 км коммунальных сетей, на модернизацию которых требуется по предварительным подсчётам 5,9 млрд рублей. Администрация Сургута настаивала на привлечение концессионера на сети. Городские парламентарии детально рассмотрели финансовую модель, предложенную ООО «Холдинговая компания «Вектор», и сочли предложение потенциального инвестора невыгодным.

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