Сургут, Югра, , 07:17 — REGNUM В экономической столице Югры, в Сургуте за четыре дня полицейского рейда было выявлено 250 нарушений в сфере миграции. По решению суда выдворены девять иностранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по ХМАО.

В ходе профилактического мероприятия полицейские проверили 11 гостиниц, 18 общежитий, 8 рынков, более 120 объектов жилого сектора, вокзалы, аэропорт и 10 учебных учреждений.

Помимо 250 протоколов по административным нарушениям, возбуждено 8 уголовных дел по подделке документов, фиктивной регистрации по месту жительства и постановки на учёт иностранного гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре сократилось число граждан, поставленных на миграционный учёт. С января по май 2019 года в регионе зарегистрировалось на 3,4% меньше иностранцев, чем за аналогичный период 2018 года.

Основная цель приезда иностранцев в Югру в 78,6% — это трудовая деятельность. На заработки в Ханты-Мансийский автономный округ стремятся жители Узбекистана, Таджикистана, Украины, Киргизии, Азербайджана и Казахстана.

Отметим, что в Сургуте работодатели серьёзно караются за наличие нелегальных мигрантов в трудовых коллективах не только штрафами в сотни тысяч рублей. В июле из-за работы без разрешительных документов иностранца была приостановлена деятельность хлебозавода на 14 суток, а в мае — двух торговых киосков и офисного помещения на Восточном рынке на тот же срок.

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