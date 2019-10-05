Москва, , 21:34 — REGNUM Москва представит более 100 перспективных ИТ-разработок на Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT 2019 (World congress on information technology), который будет проходить с 6 по 9 октября в Ереване. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

За ноутбуком Mos.ru

«Москва презентует на форуме больше 100 перспективных разработок. Это решения в области цифрового правительства, умного города, безопасности, здравоохранения, образования и человеческого капитала. Все они имеют хорошие перспективы и на российском, и на зарубежных рынках», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она также подчеркнула, что в этом году столица на правах лидера в сфере ИТ-технологий стала одним из официальных партнеров конгресса. Так, по ее словам, на данный момент отечественные ИТ-разработки экспортируются более чем в 140 стран, среди которых США, Германия, Ирландия и Великобритания.

Напомним, Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT) является одним из значимых международных событий в области ИТ-индустрии. В 2019 году в работе площадки примут участие более 2 тыс. специалистов из 70 стран — ученые, разработчики, инвесторы, представители органов власти и ведущих ИТ-компаний.

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