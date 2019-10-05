Москва, , 21:14 — REGNUM Мексика продолжит эксплуатировать российские самолеты SSJ-100, заявил 5 октября глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов в эфире программы «Вести в субботу».

Самолет SSJ100 (сс) SuperJet International

«Мы проводили переговоры. Договорились, что не будем жестко действовать с каждой стороны. Они (SSJ-100) пока эксплуатируются (Мексикой)», — заявил Шувалов.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что мексиканская компания Interjet намерена отказаться от закупки российских самолётов SSJ-100 из-за тяжёлого финансового состояния. На тот момент сумма долга компании достигала $150 млн.

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